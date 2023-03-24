Çin ve ABD arasında "TikTok" kavgası

Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'de yasaklanma girişimlerine tepki geldi. Konuyla ilgili TikTok yöneticeieri ve Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı.

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Uzmanlar, TikTok'un ABD'nin Çin'le rekabetinin "Günah keçisi mi" olduğunu tartışıyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen sosyal medya platformu TikTok’un yöneticileri ABD'nin ve Batı'nın Çin'in elini zayıflatmak için TikTok karşıtı propagandalar yaptığını savunuyor.

Batı ve ABD, TikTok yasağına en büyük gerekçe olarak TikTok ve ana şirketi ByteDance'ın konum gibi hassas kullanıcı verilerini, Çin hükümetine verdiğini iddia ediyor. Uygulama, 3 yıldır ABD Ordusu, Donanması, Hava Kuvvetleri ve Kıyı Güvenliği birimlerinin telefonlarında yasak. Mart ayının başında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ABD Başkanı'na uygulamayı tamamen kısıtlama hakkı veren bir yasa tasarısını onayladı.

TikTok, genellikle bu yasakları "Siyasi tiyatro" olarak nitelendirerek bu konuda çaba harcayan siyasetçilerin, Amerikan halkını sansürlemek istediğini ifade etti.

TikTok'tan yapılan açıklamada, "TikTok'la ilgili herhangi bir ulusal güvenlik endişesini ele almanın en hızlı ve en eksiksiz yolu, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesinin kendileriyle yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız önerilen anlaşmayı kabul etmesidir." ifadesi kullanıldı.

Uygulamanın tamamen yasaklanması, ABD de ifade özgürlüğünü öngören Anayasa'nın 1. Ek Maddesi'ne aykırı.

Uzmanlar uygulamanın ulaştığı verilerin, ABD menşeili Facebook ya da Twitter gibi uygulamalardan bir farkı bulunmadığına işaret ederek TikTok'un "Günah keçisi" ilan edildiğini belirtiyor.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Shu Jueting yaptığı açıklamada "ABD'nin ürün ve hizmeti yok sayması ve sırf yatırımcıların nereli olduğu uğruna TikTok'u satışa zorlaması, Çin dahil tüm ülkelerden yatırımcıların ABD'ye yatırım yapma güvenini ciddi şekilde zedeler. Çin buna şiddetle karşı çıkacak" dedi.

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