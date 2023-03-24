Fransa yanıyor: Göstericiler Paris'i ateşe verdi
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteriler devam ediyor. Polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda, biber gazıyla müdahalede bulunan polise, göstericiler taş, cam şişe gibi cisimlerlerle karşılık veriyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteriler devam ediyor. Polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda, biber gazıyla müdahalede bulunan polise, göstericiler taş, cam şişe gibi cisimlerlerle karşılık veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı