İsrail'de hükümet karşıtı eylemler 12. haftasında: Yüz binlerce İsrailli yine meydanları doldurdu

İsrail'de Netanyahu Hükümetine karşı gösteriler 12'nci haftasında… İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı ülke genelinde yüz binlerce İsrailli yine meydanları doldurdu.

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Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargıyı etkisizleştirme girişimine karşı İsrailler yine meydanlara indi.

Tartışmalı yasa tasarısının bu hafta İsrail Meclis’ne gelmesi beklenirken, sokaklarda da yasaya ve Netanyahu Hükümetinin ırkçı politikalarına karşı tepkiler artıyor. Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya kentlerde düzenlenen gösterilere yüz binlerce binlerce İsrailli katıldı.

Tel Aviv’de yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı eylemde göstericiler, İngilizce “Suç Başbakanı” yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Ülke genelindeki gösterilere, muhalefet liderleri ve bazı milletvekilleri de katıldı. Eylemlerde zaman zaman gergin anlar da yaşandı. İsrail polisinin müdahalesi sonucu Tel Aviv’de 23, Batı Kudüs’te 3 ve Or Akiva kentinde 10 olmak üzere toplam 36 kişi gözaltına alındı.

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