Netayahu hükümetine karşı yüz binler sokağa döküldü

İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolarda yüz binler sokağa döküldü.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü



Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, alarm durumuna geçen İsrail ordusunun kontrolü kaybettiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında toplanan eylemciler barikatı yıktı.



İsrail'in New York Başkonsolosu, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti. Üniversiteler ikinci bir emre kadar greve gittiklerini duyurdu.



Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi.