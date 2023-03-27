Netayahu hükümetine karşı yüz binler sokağa döküldü

İsrail'de Başbakan Netayahu'nun yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alınmasının ardından protestolar şiddetlendi. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler ortalığı ateşe verdi.

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İsrail'de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolarda yüz binler sokağa döküldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, alarm durumuna geçen İsrail ordusunun kontrolü kaybettiği iddia edildi. Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun dışında toplanan eylemciler barikatı yıktı.

İsrail'in New York Başkonsolosu, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti. Üniversiteler ikinci bir emre kadar greve gittiklerini duyurdu.

Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi.

# Binyamin Netanyahu # israil

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