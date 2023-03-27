ABD'de felaket: 25 kişi öldü

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran 10'dan fazla hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rolling Fork kentinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

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ABD'nin Mississippi eyaletini vuran 10'dan fazla hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rolling Fork kentinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

# abd # hortum

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