BRICS bankasının başına eski devlet başkanı geçti

BRICS ülkeleri, Atlantik'e meydan okudu.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önderliğinde Yeni Kalkınma Bankası kuruldu. Uluslararası hizmet verecek bankanın başına ABD kumpasları ile görevinden olan bir isim getirildi.



O isim Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff oldu. BRICS ülkeleri Yeni Kalkanıma Bankası'nı Rousseff'e emanet etti.



Yeni Kalkınma Bankası, Batı'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın desteklemeyeceği projeleri finanse edecek.