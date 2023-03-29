BRICS bankasının başına eski devlet başkanı geçti

Yeni dünyanın yükselen ittifakı Atlantik'e "hodri meydan" dedi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS'in kurduğu uluslararası Yeni Kalkınma Bankası, Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff’e emanet edildi.

Son Güncelleme:

BRICS ülkeleri, Atlantik'e meydan okudu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önderliğinde Yeni Kalkınma Bankası kuruldu. Uluslararası hizmet verecek bankanın başına ABD kumpasları ile görevinden olan bir isim getirildi.

O isim Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff oldu. BRICS ülkeleri Yeni Kalkanıma Bankası'nı Rousseff'e emanet etti.

Yeni Kalkınma Bankası, Batı'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın desteklemeyeceği projeleri finanse edecek.

# brics # brezilya

Benzer Videolar

Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor
Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 20 ölü Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 20 ölü
Ruslar hipersonik füzelerini denedi! Ruslar hipersonik füzelerini denedi!
ABD'de dehşet ABD'de dehşet
Paris sokaklarında çöp yığınları Paris sokaklarında çöp yığınları
Suudi Arabistan'dan Çin'de dev petrol hamlesi Suudi Arabistan'dan Çin'de dev petrol hamlesi
Ukrayna'dan silah sıkıntısı itirafı Ukrayna'dan silah sıkıntısı itirafı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar sürüyor
İsrail'de protesto İsrail'de protesto
İsrail'de yüz binler sokağa döküldü İsrail'de yüz binler sokağa döküldü
ABD'de felaket: 25 kişi öldü ABD'de felaket: 25 kişi öldü
Fransa senatosunda PKK skandalı Fransa senatosunda PKK skandalı
Çok Okunanlar
1 İzmir'de deprem
2 Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman?
3 29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (29 MART 2023)