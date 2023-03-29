BRICS bankasının başına eski devlet başkanı geçti
Yeni dünyanın yükselen ittifakı Atlantik'e "hodri meydan" dedi. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS'in kurduğu uluslararası Yeni Kalkınma Bankası, Eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff’e emanet edildi.
BRICS ülkeleri, Atlantik'e meydan okudu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önderliğinde Yeni Kalkınma Bankası kuruldu. Uluslararası hizmet verecek bankanın başına ABD kumpasları ile görevinden olan bir isim getirildi.
O isim Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff oldu. BRICS ülkeleri Yeni Kalkanıma Bankası'nı Rousseff'e emanet etti.
Yeni Kalkınma Bankası, Batı'nın, IMF ve Dünya Bankası'nın desteklemeyeceği projeleri finanse edecek.