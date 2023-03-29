Joe Biden okul saldırısı sonrası şaka yaparak başladı

ABD’nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybetti.



Silahlı saldırıya ilişkin incelemeler devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan tepki çeken bir görüntü geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, 6 kişinin hayatını kaybeden saldırıdan sonra düzenlenen basın toplantısına şaka yaparak başladı. Amerika Başkanı Biden, salondakilere gülümseyerek, “Burada çikolatalı dondurma var' dediler, geldim" dedi.