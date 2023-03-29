Joe Biden okul saldırısı sonrası şaka yaparak başladı

ABD Başkanı Joe Biden, 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra düzenlenen basın toplantısına şaka yaparak başladı. Tepki çeken görüntülerde Amerika Başkanı, salondakilere gülümseyerek, “Burada çikolatalı dondurma var' dediler, geldim" dedi.

ABD’nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya ilişkin incelemeler devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan tepki çeken bir görüntü geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 kişinin hayatını kaybeden saldırıdan sonra düzenlenen basın toplantısına şaka yaparak başladı. Amerika Başkanı Biden, salondakilere gülümseyerek, “Burada çikolatalı dondurma var' dediler, geldim" dedi.

# abd # joe biden

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