ABD'den İsrail'e uzlaş uyarısı: “Putin gibi konuşuyor..."

ABD’nin yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestoların yaşandığı İsrail’in içişlerine karıştığı öne sürüldü. Bu haber ABD’nin 1 numarası tarafından yalanlandı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in içişlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti.



Biden, Kuzey Carolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken ve indikten sonra da Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim" yanıtını verdi.



"Bu yolda devam edemezler” ifadelerini kullanan Biden, Netanyahu'nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti. Biden, beklentisinin Netanyahu’nun yargı reformundan vazgeçmesi olduğunu söyledi.



Joe Biden, ABD'nin İsrail'in içişlerine müdahil olduğuna ilişkin sorulara da "Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika'nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar" yanıtını verdi.



ABD başkanı, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planıyla ilgili de konuştu. Biden, “Putin’in yaptığı tehlikeli türde bir konuşma ve endişe verici” dedi.