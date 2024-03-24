Gazze'de can kaybı 32 bin 226 oldu! İşte bölgedeki son durum

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze'de saldırıların 170. gününde acı bilanço artıyor.

Bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırılardaki son durum ile ilgili bilgi verilirken, toplam ölü ve yaralı sayısı da kamuoyuna açıklandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 226'ya, yaralı sayısı da 74 bin 518'e ulaştı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.