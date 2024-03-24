2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sınır içinde ve sınır ötesinde, Türk askerinin terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröristlere hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Fırat Kalkanı # Milli Savunma Bakanlığı
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