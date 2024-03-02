Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! 30 bin 320 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Son saldırılarla birlikte hayatını kaybeden kişi sayısı 30 bin 320'ye yükselirken toplam yaralı sayısı da 71 bin 533 oldu
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. 148 gündür devam eden saldırılarda büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, on binlerce Filistinliyi hayattan kopardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede gerçekleştirilen son saldırılar ve hayatını kaybedenler ile yaralananların toplam sayısı hakkında bilgi verdi.
Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda Gazze'de 92 Filistinli ölürken 156 Filistinli de yaralandı. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi. Bölgedeki toplam yaralı sayısının ise 71 bin 533 olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı