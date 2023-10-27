Gazze'de İletişim Tamamen Kesildi!

Gazze'de iletişim tamamen kesildi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Gazze'de İletişim Tamamen Kesildi!
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Gazze'de iletişim tamamen kesildi. Filistin Telekomünikasyon Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile olan hatlar, kuleler ve ağlar üzerindeki yoğun bombardımanı sırasında sabit hat, kablosuz ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesintiye uğradığı kaydedildi.

Filistin'de hizmet veren Ooredoo telekomünikasyon şirketi de cuma akşamı itibarıyla Gazze Şeridi'nde cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'nden gelen hizmetlerde nedeni bilinmeyen ani bir duraklama yaşandı.

Dijital haklar, siber güvenlik ve internet yönetimi hakkında veri toplayan küresel internet takip firması Netblocks, sosyal medya platformu X'ten TSİ 19.33’te yaptığı paylaşımda, İsrail’in saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde hizmet veren son büyük telekomünikasyon firması Paltel’de ciddi bağlantı kaybı görüldüğünü teyit etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil
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