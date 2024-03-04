Haiti'de çetelerin saldırısı sonucu yaklaşık 4 bin mahkum firar etti

Haiti'de çetelerin hapishaneye silahlı saldırısı sonucu yaklaşık 4 bin mahkum firar etti, 12 mahkum hayatını kaybetti.

Haiti'de çetelerin saldırısı sonucu yaklaşık 4 bin mahkum firar etti

Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesine baskın yapan silahlı çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Çatışma esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde suç örgütlerinin hapishaneye saldırdığı ve polisin mukavemeti sonucu silahlı kişilerin bölgeden kaçtığı bildirildi.

Öte yandan çetelerin bastığı hapishanede 18 Kolombiya vatandaşının da bulunduğu ve Kolombiya hükümetinin Haitili yetkililerle temasta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bölge basınına göre, son 3 günde düzenlenen saldırılarda 4 polis yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

72 SAATLİK OHAL İLAN EDİLDİ

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için, 72 saatlik olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ve çarşamba gününe kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Haiti'de başbakanlık görevini vekaleten sürdüren Maliye Bakanı Patrick Boivert, "Polise sokağa çıkma yasağını uygulamak ve suçluları yakalamak için tüm yasal yolları kullanması talimatı verildi." ifadesini kullandı.

Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleyen binlerce kişi sıklıkla polisle karşı karşıya geliyor.

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