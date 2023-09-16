İngiltere Wagner'i terör listesine aldı

Rusya’nın özel askeri şirketi Wagner, İngiltere’nin terör örgütü listesine girdi. İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in İngiltere yasaları kapsamında, "yasaklanan terörist gruplar veya örgütler" listesine alındığı belirtildi.

14 YIL HAPİS, MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Bu karar ile İngiltere’nin Terör Yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek. Wagner'e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner'i temsil eden armalar, logolar ve bayraklar taşımak da suç sayılacak.

İngiltere İçişleri Bakanlığı 6 Eylül'de, Rus özel askeri şirket Wagner’in 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağı sunulduğunu bildirilmişti.

Askeri şirketin sahibi Prigojin’in uçağının düşmesiyle gündeme gelen Wagner, Ukrayna Ordusu ve Neonazi kuvvetlerinin geriletilmesinde etkin rol almıştı.