İran ve Katar Arasında Gazze Mesaisi! Abdullahiyan Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Gazze'deki duruma ilişkin istişarelerin devamı için gittiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki kriz nedeniyle bölgedeki durumun kontrolden çıkabileceğini belirten iki bakan, İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi için ortak çabaların sürdürülmesinin gereğini vurguladı.

İran ve Katarlı bakanlar, İsrail'in savaş suçlarının sona erdirilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı kuşatmaların kırılması ve insani yardımın Gazze'ye derhal ulaştırılmasının yolları konusunda istişarelerde bulundu. Taraflar, "bu alandaki ortak çabaların sürdürülmesi ve İslam ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatının imkanlarının Filistin halkının desteklenmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırılarının durdurulması için kullanılması" konusunda da mutabakata vardı.

Abdullahiyan, bu sabah gittiği Doha'da ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Abdullahiyan'ın Katar'daki temaslarının ardından Filistin'deki durumla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'yi de ziyaret etmeyi planladığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 26 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın, Hamas tarafından rehin alınan İsrailli sivillerin serbest bırakılması konusunda Türkiye ve Katar ile birlikte üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu duyurmuştu.