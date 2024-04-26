İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti

İran, İsrail'in Şam'da konsolosluk binasını vurmasına misilleme olarak füze ve İHA'larla operasyon gerçekleştirmişti. İsrail'e yönelik operasyona Arnavutluk yetkilileri tepki gösterdi. İsrail'in Arnavutluk Büyükelçisi, katıldığı bir televizyon programında, İran'ın bir sonraki hedefinin Arnavutluk olduğunu iddia etti.

ARNAVUTLUK YETKİLİLERİNDEN İRAN'IN GERÇEK VAAT OPERASYONUNA TEPKİ

Arnavutluk'un eski ABD büyükelçisi Agim Nesho, Arnavutluk'un Top Channel kanalına verdiği röportajda Amerika'dan gelen gizli bir mesajı olduğunu söyledi. Nesho, "Küçük bir ülke olarak politikalarımızda çok dikkatli olmalıyız. Bizim için en önemli konu ülkemizin güvenliğidir. Bu gerçek bir tehlikedir. Çünkü Amerikan Kongresi temsilcilerinin ülkemizdeki İranlı muhaliflerin kamplarına yönelik füze saldırısı düzenleneceğinin düşünüldüğünü söyleyen mektup elimizde. Ancak halk arasında korku havasının oluşmasının önlenmesi amacıyla bu mektup saklandı." dedi.

Ayrıca, Arnavut ordusu generali ve eski bakan General Sandër Lleshaj de "Breaking" programına verdiği bir röportajda şunları iddia etti:

"İran'ın hibrit saldırıları, sınır ötesi operasyonları ve İran'ın diğer olası eylemleri konusunda dikkatli olmalıyız. Zaten İran'ın balistik füzeleri de Arnavutluk'un çevresine ulaşabiliyor."

ARNAVUTLUK'TA İRANLI TERÖRİST GRUP

Arnavutluk, İranlı silahlı terör örgütü Halkın Mücahitleri'ni topraklarında barındırıyor. Bu terör örgütü, İsrail ile stratejik işbirliği içinde bulunuyor. Arnavutluk yetkililerinin Gerçek Vaat operasyonuna tepki göstermesinin nedeninin bu terör örgütü olduğu değerlendiriliyor.