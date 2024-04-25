Avrupa Parlamentosu'ndan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınması talebi!

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) yönetimine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınması talebi!
Editör: Yağmur Biçen

İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEK

AP Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısında, milletvekilleri, İran'ın İsrail'e 13-14 Nisan'daki saldırılarını kınarken, İsrail'in güvenliğine desteklerini yineledi.

Aynı zamanda, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlenen ve yaygın olarak İsrail'e atfedildiği belirtilen saldırıyı "esefle karşılayan" milletvekilleri, tüm tarafları gerilimi daha fazla artırmamaya ve azami itidal göstermeye çağırdı.

TERÖR LİSTESİNE ALINMA TALEBİ

Milletvekilleri, AB'ye, İran'a yönelik yeni yaptırımları acilen uygulamaya koyma çağrısı yaparken, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma talebinde bulundu.

Dün, AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığı oturumda, bazı milletvekilleri, kendisini İran'a karşı tutumunu sertleştirmemekle eleştirmiş, söz konusu ülkeyle tüm diplomatik ilişkinin kesilmesini istemişlerdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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