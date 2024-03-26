İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
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Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait hava araçları Bekaa Vadisi'nde bugün içerisinde 2’nci kez hava saldırısı düzenledi.

İkinci saldırı Bekaa Vadisinin Tel Vardin bölgesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında herhangi açıklama yapılmadı.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’ın iç kesimlerinde Hizbullah’a ait Tel Vardin’deki hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu bilgisi verildi.

Ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah’ın Hanin ve Beyt Hanun’daki silah depolarını da hedef aldığı aktarıldı.

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