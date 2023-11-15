Jeffrey'den İran Kışkırtması: "Türkiye ve İsrail İran'a Karşı İş Birliği Yapmalı"

Suriye'ye emperyalist müdahalede önemli bir rol üstelenen, ABD'nin eski Suriye Temsilcisi James Jeffrey, İran'a karşı Türkiye-İsrail iş birliğini savundu.

Jeffrey, Suriye ve Irak'taki ABD güçlerinin haftalardır İran ve İran destekli milislerin saldırısı altında olduğunu söyledi. İran ve Türkiye ilişkilerinden rahatsız olduklarını vurguladı.



İran’ı hedef gösteren Jeffrey,” İsrail Türkiye için, Türkiye de İsrail için bir tehdit değil ama İran her ikisi için de bir tehdit" dedi.



Jeffery, Türkiye ile İsrail’in iyi ilişkiler kurması gerektiğini öne sürdü, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin altını çizdi.



Öte yandan Jeffrey, Türk insansız hava araçlarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD üslerinin yakınında uçurulmasının "Türk yetkililerin yıllardır yaptığı en aptalca eylem" olduğunu söyledi.



Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği bir dönemde bu eylemin gerçekleştirilmesinin endişeleri arttırdığını ve Türkiye'nin siyasi gözetim ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.