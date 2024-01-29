Katar, UNRWA'ya destek vermeyi sürdürecek

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva binti Raşid el-Hatır ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini telefonda görüştü.

Hatır, görüşmede Lazzarini'ye, UNRWA'ya Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların sunulmasında Katar'ın destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik devam eden savaşın durması için siyasi bir çözüm konusunda uluslararası toplumun başarısız kaldığına dikkati çeken Hatır, uluslararası bağışçılara UNRWA'ya gerekli desteği vermeyi sürdürmeleri çağrısı yaptı.

Katarlı yetkili, "finansal desteğin askıya alınmasının, UNRWA'nın çalışmalarını ve Filistinlilerin acil ihtiyaçlarına cevap verme imkanlarını olumsuz etkileyeceği" konusunda uyardı.

Lulva el-Hatır, "UNRWA'ya verilen desteğin toplu olarak kesilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunarak, "bu konunun kurum için varoluşsal bir tehdit oluşturacağını ve birkaç hafta içinde kurumun çalışmalarının tamamen durmasına yol açabileceğini" söyledi.