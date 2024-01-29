Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Ortadoğu'da yıllardır dinmeyen savaşlar her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye "arabulucu" rolünde dengeleri sağlamaya çalışan bir politika izliyor.

Gerilim tırmanırken ülkelerin askeri güç ve kabiliyetleri de oldukça önem kazanıyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLK SIRADA

2024 yılı Ortadoğu bölgesinin askeri güçlerinin ülkelere göre en güçlüden en zayıfa doğru sıralanmasında Türkiye, askeri güç olarak lider konumda yer aldı.

Global Firepower 2024 (Küresel ateş gücü) araştırmasında Ortadoğu'da en güçlü orduya sahip ülke olarak Türkiye birinci sırada çıktı.

DÜNYADA 8. ORTADOĞUDA İSE LİDER KONUMUNDA

Ülkelerin askeri güçlerini karşılaştıran ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın verilerine göre Ortadoğu'da birinci çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında ise 8'inci sırada yer alarak ilk 10'a girmeyi başardı.

Sıralama şu şekilde: