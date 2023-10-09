LGBT Dayatması Akılları Zorluyor! Değersiz Kadın Cinsiyetsiz Toplum İsteniyor

Paylaşımda "trans lezbiyenler de lezbiyendir" denildi. Paylaşımla hem kadın mücadelesi, LGBT propagandasının bir parçası gibi gösterildi hem de yeni bir cinsiyet kimliği daha ortaya atıldı.

LGBT, yeni cinsiyetler türeterek kadının kenara itildiği bir topluma hizmet ederken BM'den de akıllara durgunluk verecek bir açıklama geldi.



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi sosyal medya hesabından, "uluslararası lezbiyen günü" adı altında, LGBT propagandası yaptı.



Ancak paylaşım bununla da sınırlı kalmadı. Bir diğer gönderide de, "trans lezbiyen" kimliği ortaya atıldı. "Trans lezbiyenler de lezbiyendir" denilerek, uydurma cinsiyet kimliklerine, BM tarafından bir yenisi daha eklenmiş oldu...



Daha önce trans kadınların spor müsabakalarında aldığı başarılar, kadın toplumdan itiliyor mu tartışmasına yol açmıştı.



BM'nin son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, kadını değersizleştiren LGBTİ hareketiyle toplumdaki kadın hareketinin bir tutulması dikkat çekti.



Öte yandan "Trans lezbiyenlik" ifadesi, emperyalist dayatmalara maruz kalarak cinsiyet değiştiren ancak sonrasında büyük pişmanlık yaşayan gençleri akıllara getirdi.

Uzmanlar, trans lezbiyenliğin, cinsiyetini değiştirdiği için pişman olanların eski cinsiyetine dönmesini engellemek, pişman olanların sayısını azaltmak uydurulan cinsiyet kimliklerinden biri olduğunu söylüyor..