PKK-Arap aşiretleri çatışması sürüyor! Arap aşiretleri 24 köyü PKK'nın elinden aldı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD’nin uzantısı SDG, Deyrizor Askeri Konseyi (DEMC) komutanlarını tutuklamıştı. PKK'nın saldırısına Arap aşiretler sessiz kalmamış, karşı saldırı başlatmıştı. Çatışmalarda bir hafta geride kalırken çatışmaların şiddeti de hiç düşmedi.

SURİYE'DE ABD'NİN KIŞKIRTMA PLANI

ABD, Suriye'de yeni bir vekil güç oluşturmak istiyor. Bu plan kapsamında Suriye'de PKK'nın elinde bulunan Deyrizor bölgesinde kışkırtmalara başladı. PKK, Haseke'de ani bir sözde DEAŞ operasyonu başlattı. Operasyonda Deyrizor Askeri Konseyi (DEMC) askeri komutanları tutuklandı. Tutuklamalar sonrası bölgedeki Arap aşiretleri duruma sessiz kalmadı.

ARAP AŞİRETLERİ KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

PKK'nın tutukladığı DEMC komutanları sonrası Arap aşiretleri PKK'ya karşı saldırı başlattı. Deyrizor'un batı ve kuzey kırsalındaki köylerde halk yolları kesti. PKK ve Arap aşiretleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Terör örgütü PKK, Rakka ve Haseke'den takviye kuvvetler gönderdi.

24 KÖY PKK'DAN ARAP AŞİRETLERİNİN ELİNE GEÇTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaklaşık bir haftadır süren çatışmalar sonucu Arap aşiretleri, 24 köyü PKK'nın elinden aldı.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

SURİYE'DEKİ AŞİRETLER TOPLANDI

Bütün bu yaşanan çatışmaların peşine, Suriye'nin önde gelen aşiretleri bir toplantı gerçekleştirdi. SANA Haber Ajansı'ndan aktarılan bilgiye göre Elbuşabaan kabilesinin Elbuşeyh aşireti, bölgedeki Suriye toplumunu temsil eden çeşitli aşiretlerin katılımıyla ve “Amerika'nın Suriye topraklarını işgaline hayır ve bölücü ”SDG” milisleri ile silahlı terör gruplarının uygulamalarına karşı durmalıyız” başlığı altında Aşiret ve Kabilerin şeyhleri, Ulusal Seçkinler Ve İleri Gelenler Forumu düzenledi.

Elbuşeyh Aşiretinin Şeyhi Şeyh Abdullah El Dendel, Kabile ve Aşiretler Forumu’nun son açıklamasını yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Herkes, Suriye Cezire’sini devlet egemenliğine döndürmek için var gücüyle çalışıyor, halkımızın vatanın her karışını özgürleştirmek için Cezire’de başlattığı her ayaklanmayı destekliyor ve kutsuyor.

Açıklamada ayrıca, “Kabileler, aşiretler ve ulusal elitler Suriye devletinin, müttefiklerinin ve Suriye Arap Ordusunun yanındadır. Suriye, Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın liderliği altında birleşik bir ülke ve halktır ve ordu da onun gururu ve savunucusudur” açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, “Suriye Klanları Forumu’nun, Suriye topraklarındaki her türlü yasadışı yabancı varlığını kategorik olarak reddettiği ve Amerikalı işgalcinin gerçekleştirdiği uygulamaların Suriye halkına karşı işlenen suçlardan başka bir şey olmadığı” de kaydedildi.

Türkmen aşiretlerinin Suriye’deki temsilcisi Abbas Türkmani de “SDG’nin ayrılıkçı uygulamalarını ve Suriye topraklarındaki yasa dışı Amerikan varlığını” reddettiğini vurgulayarak, “Suriye halkının tüm bileşenlerinin işgalciye karşı birlik olması” çağrısında bulundu.