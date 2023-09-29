Putin Eski Wagner Komutanı ile Görüştü! Kritik Görüşmeyi Kremlin Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eski komutanı Andrey Troşev ile görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşme dün gerçekleşti. Görüşmede Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov da hazır bulundu.

Putin Eski Wagner Komutanı ile Görüştü! Kritik Görüşmeyi Kremlin Duyurdu
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Putin, Wagner'in eski komutanı Andrey Troşev ile Kremlin'de görüştü. Putin, Troşev'e yönelik “Muharebe çalışmalarının en iyi ve başarılı şekilde devam etmesi için çözülmesi gereken konuları önceden biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Putin ve Wagner'in Eski Komutanı Troşev'i Kabul Etti

“Birlikte savaştığınız yoldaşlarınızla ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz ve şu anda bu savaş görevlerini yerine getirmeye devam ediyorsunuz.” diyen Putin, sosyal haklarla ilgili konulardan da bahsetti. Muharebe görevini yerine getirenlerin statüsü ne olursa olsun sosyal garantilerin herkes için geçerli olduğunu anlatan Putin, vatanı için hangi statüde olursa olsun savaşan herkesin bu anlamda eşit olduğuna dikkati çekti.

Troşev Savunma Bakanlığında Çalışmaya Başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Troşev görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Troşev, artık Rusya Savunma Bakanlığında çalışıyor.” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Temmuz’da Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, 29 Haziran’da 35 Wagner komutanı ile Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bilgisini paylaşmıştı.

Putin Wagner Komutanlarının Troşev Komutasına Girmesini Önerdi

Komutanlara farklı istihdam seçenekleri sunduğunu kaydeden Putin, Wagner savaşçılarına “Sedoy” lakabıyla anılan bir komutanın emri altına girmelerini önerdiğini ifade etmişti. Wagner savaşçılarının bu komutanın emrinde 16 aydır hizmet verdiğine dikkati çeken Putin, “Hepsi bir yerde toplanıp hizmete devam edebilir ve onlar için hiçbir şey değişmez. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetilecekler.” şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Wagner # Putin
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