Putin'in adaylığı onaylandı! Rusya'daki seçimlerle ilgili yeni gelişme

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayında yapılacak seçimlerdeki adaylığı Merkez Seçim Komisyonu tarafından onaylandı.

Putin'in adaylığı onaylandı! Rusya'daki seçimlerle ilgili yeni gelişme

Rusya'da mart ayında gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerine doğru geri sayım sürüyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimde bağımsız aday olmasıyla ilgili başvurusu gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Putin'in seçimdeki adaylığı onaylandı ve 198 yetkili temsilcisi kaydedildi. Böylece Putin'in seçimde, ülkenin önde gelen sanatçılar dahil yetkili temsilcisi sayısı 544'e ulaştı.

Putin'in adaylığı için merkeze sunulan 315 bine yakın imzadan 60 bininin denetlendiği ve bunlardan 91'inin geçersiz kabul edildiği belirtildi.

Merkez Seçim Komisyonu, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov'un adaylığını daha önce onaylamıştı.

RUSYA'DA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # Putin
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