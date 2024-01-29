Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de! Sarı-lacivertliler transferi resmen duyurdu

Ligde uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir zirve yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arasında kadrosunu Bonucci ve Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe, savunma hattı için önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'DE!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı. Sar-lacivertliler, başarılı oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten Çağlar'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." ifadelerine yer verildi.

ÇAĞLAR'DAN İLK AÇIKLAMALAR

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü şunları söyledi:

- Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım

Profesyonel kariyerine Aliağa FK'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu; Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de de görev yaptı. Çağlar Söyüncü, A Milli Takım formasını da 55 kez terletti, 2 gol attı.

Milli futbolcu 2023 yazında Leicester City'deki sözleşmesi bittikten sonra Atletico Madrid'e imza atmıştı.