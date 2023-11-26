Ukrayna ve İsrail Protestosu! Berlin'de Alman Hükümetinin Politikalarına Karşı Toplandılar

Alman hükümetinin Ukrayna ve İsrail politikaları Berlin'de protesto edildi. "Savaşlara hayır: Silahlanma çılgınlığını durdurun" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda Alman katıldı. Almanlar, hükümeti Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurmaya ve askeri harcamaları azaltmaya çağırdı. "Silah değil, diplomasi" yazan pankartlar taşıyan protestocular çatışmaları NATO'nun körüklediğini dile getirdi.

Vatandaşlar, Alman hükümetine Ukrayna'ya silah sağlamak yerine Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerini teşvik etmesi çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca Alman hükümetini askeri harcamaları kısmaya çağırdı. Alman Milletvekili Sahra Wagenknecht Berlin'deki eylemde yaptığı konuşmada, Alman Hükümeti'nin İsrail politikasını eleştirdi.

- Özellikle Almanya Yahudilerin hayatı ve İsrail’in var olma hakkı için sorumluluk taşıyor ancak Ancak bu sorumluluk bize Netanyahu hükümetinin acımasız savaşını kendini savunma olarak güzel gösterme ve destekleme yükümlülüğünü vermez. Bu bizim görevimiz değil.

Wagenknecht, geçmişteki Irak ve Afganistan’daki savaşlara işaret ederek bombalamaların terörü zayıflatacağına inanmanın saçmalık olduğunu söyledi. Alman milletvekili "Öldürülen Filistinli kadınların ve çocuklar karşısında dehşete düşmemiz gerekiyor. Masum insanlar öldüğünde bu bir suçtur ve bu sonlandırılmalı." ifadelerini kullandı.