Yunanistan durmuyor! Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor

Batı Trakya‘da Rodop iline bağlı Narlıköy‘de (Polianthos), Müslüman köy mezarlığına girilerek mezar taşlarını kırıldı.

Yunanistan durmuyor! Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor
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Yunanistan bir yandan yangınlar ile mücadele ederken , Batı Trakya‘da Rodop iline bağlı Narlıköy‘de (Polianthos), kimliği belirsiz kişiler Müslüman köy mezarlığına girilerek mezar taşlarını kırıldı.

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YUNANİSTAN'DA MÜSLÜMANLAR HEDEF ALINIYOR

Yunanistan durmuyor! Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor - Resim : 2

Narlıköy köyünün Müslüman mezarlığına gece geç saatte geldiği iddia edilen kişiler tarafından mezar taşları kırıldı. Sabah erken saatlerde durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar taşlarını yerinden söken ve kıran saldırganlar hakkında inceleme başlatırken Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Milletvekili Burhan Baran sosyal medya hesapları üzerinden kınama yayımladılar.
Konuya ilişkin açıklama yapan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif:

- Gümülcine -Narlıköyde soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir.

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPILDI

İskeçe Milletvekili Burhan Baran:

- Narlıköy'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce köy mezarlığına ve tüm kutsallara yapılan saldırıları kınıyorum. Sebep olanların, yapanların en kısa sürede yakalanıp kanun önüne çıkartılması kolluk güçlerinden beklentimdir. Halkımızı olay aydınlatılıncaya kadar sağduyulu olmaya davet ediyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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