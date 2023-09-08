Yunanistan ve Hong Kong'da sel felaketi

Hong Kong aşırı yağışların etkisi altında. 140 yılın en şiddetli yağışının ardından caddeler ve araçlar suya gömüldü. Kentteki sel felaketi hayatı felç etti. Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan bir diğer ülkede Yunanistan oldu.

Yunanistan ve Hong Kong'da sel felaketi
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Hong Kong'da Sel suları hayatı durma noktasına getirdi. Yollar nehre döndü. Caddeler ve araçlar suya gömüldü.

Asya'nın finans merkezi çağlayan gibi akan sel sularıyla mücadele ediyor.

Hong Kong'u etkisi altına alan şiddetli yağış 140 yıldır kenti vuran en büyük yağış olarak kaydedildi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan o anlarda metro istasyonunun tamamen sular altında kaldığı görüntülendi.

YOLLAR VE TÜNELLER SU ALTINDA KALDI

Yağmur şiddeti toprak kaymalarına da neden oldu. Bazı yollar ve tüneller su altında kaldı.

83 kişinin yaralandığı sel felaketinde insanlar bel hizasını da aşan sel sularından kurtarılmayı bekledi.

Yüzlerce uçuş askıya alındı. Yerel yetkililer ani sel baskınları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Yunanistan'da da tarihinin en büyük sel felaketini yaşadı. Felaketteki can kaybı ise 4'e yükseldi.

Yunanistan hükümeti yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla orduyu görevlendirdi. Kayıplar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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# yunanistan # Hong Kong # sel felaketi
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