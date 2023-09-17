Yunanistan'da felaketin bilançosu artıyor! Ölü sayısı 17'ye yükseldi
Yunanistan'da selde ölü sayısı 17'ye yükseldi. 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış Tesalya bölgesinde hayatı felç etti.
Yunanistan'da sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.
5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış Tesalya bölgesinde hayatı felç etti. 17 kişi yaşamını yitirdi.
Sel nedeniyle Tesalya'da 750 bin dönümden fazla alan sular altında kaldı, yerleşim birimleri, tarım arazileri ve bölgedeki altyapı büyük hasar gördü.
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