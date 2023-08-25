2023 KPSS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giren adayların cevap kağıtları ve soruların doğru cevaplarının erişime açıldığı duyuruldu.

2023 KPSS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Adaylar, cevap kağıtlarına 10 gün boyunca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.