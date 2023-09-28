Açık lise kayıt yenileme başladı! Kayıt yenilemede dikkat edilecek hususlar nelerdir?

2023-2024 Eğitim öğretim yılı 1. dönemi kayıt yenilemeler başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona döneminden bu yana online olarak yapılan sınavların yüz yüze yapılacağı açıklandı. Yüzyüze yapılacak olan sınavlarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Açık lise kayıt yenileme esnasında dikkat edilecek husurlar nelerdir?

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2023- 1. Dönem sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla yüzyüze yapılacağı açıklandı. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan bakanlık özellikle sistemde yüklenmiş fotoğrafı olmayan öğrenciler için giriş belgesi düzenlenemeyeceği için öğrencilerin 1. dönem sınavlarına katılamayacaklarını belirtti.

KİMLER SINAV KATILIM ÜCRETİNDEN MUAFTIR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, açık lise kayıt yenileme ücret muafiyetine tabii olan öğrencilerin listesi Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanmıştır. Buna göre muaf öğrenciler şunlardır: İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını, şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu, gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu, 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile açık öğretim okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu belgelendirenlerle,

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını, sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu, tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olduğunu, belgelendiren öğrenciler açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde açık öğretim okullarının sınavlarında, sınav katılım ücretinden muaftır. Bu öğrencilerin otomatik kayıt yenileme işlemleri yapılmamaktadır. Bu bu maddelere uygun özel durumu olan öğrenciler 2023-1 dönemi kayıt yenileme işlemlerini, 15 Eylül 2023 -16 Ekim 2023 tarihleri ve mesai saatleri içinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvurarak kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekmektedir.

ÜCRET MUAFİYETLERİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?

Muafiyet kapsamında olmayanlar ise; açık lise kayıt yenileme işlemleri için sisteme giriş şifresini unutan veya şifresi ile sisteme giremeyenler, e-Devlet şifreleri ile girebilir veya 444 0 632 nolu Mebim iletişim merkezinden yeni şifre talebinde bulunabilirler.Ayrıca sistemde biyometrik fotoğrafı olmayanlar kayıt yenileme tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak fotoğraflarını yükletmelidir.



