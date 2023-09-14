Açık lise geçiş koşulları belirlendi! Meb örgün öğretimden açık liseye geçiş koşullarını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılmasına 2 gün kala resmi gazete de yayınlanan yönetmelikte açık öğretim liselerine geçişte kısıtlamalara gitmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge ile de açık lise geçiş koşulları belirlendi. Açık öğretim lisesine geçişlere izin verilecek durumlarla ilgili usul ve esaslarla açık lise geçiş koşulları belirlendi!

81 İLE GÖNDERİLEN GENELGE İLE AÇIK LİSE GEÇİŞ KOŞULLARI BELİRLENDİ!

Açık liselere geçişleri için uygulanacak usul ve esasların belirlendiği genelge kapsamında "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" ile birlikte geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" olan, anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrencilerle Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenler hariç, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapılamayacak.



Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan, aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar hariç diğer öğrenciler içinde açık lise geçiş koşulları belirlendi. Belirtilen bu kişiler hariç diğer öğrenciler örgün eğitimden açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacak.

MİLLİ SPORCULARLA İLGİLİ DURUM NEDİR?

Millî sporcu, tutuklu ve hükümlü, "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören, Bakanlıkça mazereti uygun görülen, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakiler de örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacak.

SINIF TEKRARINA KALAN ÖĞRENCİLERİN AÇIK LİSE GEÇİŞ KOŞULLARI NEDİR?

Sınıf tekrarına kalanlardan, öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar ile iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar ve ilköğretim okulu/ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler.