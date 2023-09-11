Lise devamsızlık hakkı konusunda yeni bir karar açıklandı mı? Yayımlanan yeni yönetmelik neleri içeriyor?

Millî Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaparak lise devamsızlık hakkı konusunda bir dizi sert kararlar aldı! Alınan kararlar gereği öğrencilerin devamsızlığı husunda değişiklikler yapan Bakanlık devamsızlığı ortadan kaldırmanın yollarını arıyor!

LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KONUSUNDA NE DEĞİŞTİ?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu; devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5 inci gününde okula davet eder, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapar.

Özürsüz olarak yapılan lise devamsızlık hakkı her bir devamsızlık günü için, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenerek devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarını tamamlamalarını sağlaması istenmektedir.Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sosyal sorumluluk çalışmaları için web sitesinden 'Sosyal Sorumluluk Ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Öğretmen Ve Yönetici 'başlığıyla 17 Ocak 2023 tarihinde bir rehber yayınladı.

DEVAMSIZLIK SÜRESİ HANGİ KOŞULLARDA 30'U GEÇEBİLİR?

Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam lise devamsızlık hakkı 40, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİNİN DURUMU NEDİR?

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır, yapılan tebligat kayıt altına alınır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.