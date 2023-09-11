Açık liseye (Açık öğretim lisesi) geçiş kalktı mı? MEB'den şok edici açıklama geldi!

Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına karar veren Milli Eğitim Bakanlığı, örgün öğretimden Açık öğretim lise' sine geçişlerde değişikliğe mi gitti? Okulların açılmasına 2 gün kala resmi gazetede yayımlanan açıklama lise öğrencilerini nasıl etkileyecek?

ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN AÇIK LİSE 'YE (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ) GEÇİŞLER KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Eylül 2023 günü, resmi gazetede yayımlanan millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre Açık Öğretim Lisesi ' geçişler daha önceki yılların aksine bazı koşullara bağlandı.

Önceki yıllarda özellikle 12. sınıfların üniversite hazırlık sürecinde tercih ettikleri açık öğretim lisesi'ne geçişlerde değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre 'Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişte değişen yönetmeliğin 22. maddesine göre, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile Bakanlıkça mazereti uygun görülenler veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması hâlinde nakil ve geçiş yapabilirler. Ayrıca örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler nakil ve geçiş yapamazlar.'

DEVAMSIZLIK SÜRESİNE İLİŞKİN AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER NASIL YAPILIR?

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okulunda ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

SINIF TEKRARI YAPMAK ZORUNDA OLAN ÖĞRENCİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇEBİLİR Mİ?

8 Eylül 2023 günü, resmi gazetede yayımlanan millî eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre ''Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.”