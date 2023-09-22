ÇEDES'E karşı CKD sahaya iniyor! "Vatanına ve milli değerlerine bağlı öğrenci yetiştirmeliyiz"

Değerler Eğitimi vermek üzere din hizmetlerinde çalışan kişilerin görevlendirilmesini planlayan ÇEDES projesine karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği harekete geçti. Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, değerler eğitiminin "din" eğitimine sıkıştırılmasını eleştirdi, milli eğitime vurgu yaptı.

ÇEDES'E karşı CKD sahaya iniyor! "Vatanına ve milli değerlerine bağlı öğrenci yetiştirmeliyiz"
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yürütülmesi planlanan ÇEDES projesine karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği sahaya iniyor.

Dernek, 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Türkiye'deki tüm şubeleriyle masa çalışmaları yapacak. Kadınlar, masa çalışmalarında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ulusal Kanal'a konuşan Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür milli, devrimci eğitim sistemine vurgu yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# milli eğitim bakanlığı # CKD
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