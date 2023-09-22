ÇEDES'E karşı CKD sahaya iniyor! "Vatanına ve milli değerlerine bağlı öğrenci yetiştirmeliyiz"

Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında yürütülmesi planlanan ÇEDES projesine karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği sahaya iniyor.



Dernek, 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Türkiye'deki tüm şubeleriyle masa çalışmaları yapacak. Kadınlar, masa çalışmalarında vatandaşlarla bir araya gelecek.



Ulusal Kanal'a konuşan Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür milli, devrimci eğitim sistemine vurgu yaptı.



