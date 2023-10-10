DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Eylül-4 Ekim'de tercihleri alınan 2023-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Eylül-4 Ekim'de tercihleri alınan 2023-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Üniversite kayıtları 13 Ekim'de başlayacak Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim'de yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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