Liselerde yazılı sınav nasıl yapılacak? Detayları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre yapılacak ortak sınavlarların öğrencilerin kazanım ve beceri edinme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılacağını belirtmişti.Peki liselerde yazılı sınav nasıl yapılacak?

LİSELERDE YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

Liselerde yapılacak olan sınavlar ilçe, il veya ülke genelinde yapılacak olan ortak sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Okullarda ortak sınavlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak.

1) 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

2) 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,

3) 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,

4) 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası.

Daha önceki yönetmelikte yine bu konuylailgili 'okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanır. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte oluşturulur. Ülke ya da il/ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç, okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır.' şeklinde açıklama gelmişti.

YENİ YÖNETMELİK NE İÇERİYOR?

Bakanlığın bu kez yayınladığı yönetmelik, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik olarak daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun, örnek soru kitapçıkları ve açıklamalarını yayımladı.

Milli Eğitim Baknlığının resmi web sitesinde yaptığı açıklama 'Yayımlanan yönetmeliğe göre eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, ilgili Yönetmelik'te yer alan "... tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..." ifadesinin öğrenciler tarafından daha net olarak anlaşılması amacıyla hazırlandı.' şeklinde oldu. Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilir.