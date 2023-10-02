E Okul Bölüm Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları

Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları E Okul Girişi Nasıl Yapılır?

E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.