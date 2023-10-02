E Okul Bölüm Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları

E Okul sistemi üzerinden yapılan alan seçimi işlemlerinin sonuçları merakla bekleniyordu. Meslek lisesi alan seçimleri 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı?

E Okul Bölüm Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları
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Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları E Okul Girişi Nasıl Yapılır?

E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

E Okul Bölüm Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2023 Alan ve Dal Seçim Sonuçları - Resim : 1

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