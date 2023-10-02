Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu! İTO Son Verileri Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında, ağustos ayına göre İstanbul'da fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun açıklamasında fiyatlara ve değişim oranlarına da yer verildi.

İşte Fiyatı En Çok Artan ve En Çok Azalan Ürünler!

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründeki son fiyat durumları belli oldu. Bu ürünlerden 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.

İTO'nun açıkladığı verilere göre, eylül ayında önceki aya göre Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu'nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Defterin ardından fiyatı en çok artan ürün yüzde 94,72 ile okul çantası oldu. Okul çantasını yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.

Eylül ayında, ağustos ayına göre fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,46 ile Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu'nda yer alan erik oldu. Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.