İbni Sina Dizisi İkinci Sezon Ne Zaman! İbni Sina Dizisi Oyuncuları Kim!

Son zamanların sevilen dizisi İbni Sina pek çok kişi tarafında ilgiyle izlenmekte. Peki İbni Sina dizisi ikinci sezon ne zaman? İbni Sina dizisi oyuncuları kim? Detaylar yazımızda!

O DÜŞÜNDÜREN BİR DİZİ! İBNİ SİNA DİZİSİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN!

İslam dünyasının en önemli bilim adamlarından biri olan İbn-i Sina'nın hayatını konu alan İbn-i Sina dizisinde İbn-i Sina'nın çocukluk yıllarından gençlik yıllarına kadarki hayatı anlatılıyor. İbn-i Sina'nın bilimsel çalışmaları, felsefi düşünceleri ve kişisel hayatı, dizide gerçekçi bir şekilde ele alınıyor.

Dizinin temel konusu İbni Sina'nın hayatı üzerinde şekillenmekte. İbn-i Sina, 980 yılında Buhara'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve 10 yaşında matematik, astronomi, felsefe ve tıp gibi konularda eğitim almaya başladı. 17 yaşındayken, Buhara'da bir tıp kliniğinde çalışmaya başladı. Tıp alanında yaptığı çalışmalarıyla ün kazanan İbni Sina, tıp tarihinin en önemli eserlerinden "El-Kanun fi't-Tıb" eserini kaleme almıştır. Dizinin çekimlerinin Türkiye'de olan kısımları İstanbul, Konya ve Kapadokya şehirlerinde çekilirken, İran'da çekilen kısımlar İsfahan, Buhara ve Merv şehirlerinde gerçekleştirildi. Sizler için İbni Sina dizisi ikinci sezon ne zaman sorusunu aşağıda cevapladık!

İBNİ SİNA DİZİSİ İKİNCİ SEZON!

Dizinin ilk sezonu, 2023 Temmuz ayında TRT1'de yayınlanmıştı. Dizinin ikinci sezonu, ilk sezonun kaldığı yerden devam edecek ve İbn-i Sina'nın gençlik yıllarını konu alacak. Dizinin ikinci sezonunun senaryoları, Mehmet Bozdağ ve İhsan Yıldırım tarafından yazılacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Kamil Aydın oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu ve Recep Efe Ekemen gibi isimler yer alıyor. İbni Sina dizisinin ikinci sezonunun, 2023 sonbaharında yayınlanması bekleniyor.

İBNİ SİNA DİZİSİ OYUNCULARI

İbni Sina dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve bu isimlerin canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Kaan Sevi: İbn-i Sina

Bengi Öztürk: Ebubekir

Ekin Pasvanoğlu: Gülizar

Mehmet Caner Dağdeviren: Nizamülmülk

Recep Efe Ekemen: Yusuf

Berna Koraltürk: Mücella

Serdar Özer: Emirşah

Selim Erdoğan: Sultan Sencer

Cansu Fırıncıoğlu: Gevher

Emre Erten: İbn-i Sina'nın babası

Ayşegül Günay: İbn-i Sina'nın annesi