DGS ÖBP nedir? ÖBP puanında nasıl değişiklikler olur!

DGS sınavı, Meslek Yüksek Okul öğrencilerinin, 4 yıllık fakültelere girdiği sınavdır. DGS sınavında ÖBP puanı çok önemlidir, çünkü DGS tercihleri yaparken fakülteler arasında fazla puan oynamaz.

ÖBP NEDİR?

ÖBP, önlisans başarı puanı demektir.

ÖBP, mezun olduğunuzda diploma puanınızdır. Peki, yaz stajını yapmanız gerekiyor veya vermeniz gereken dersler varsa DGS sonuçları açıklandığında, mezun olmadığınızdan dolayı, sonuçların açıklandığı zaman içerisindeki başarı puanınız hesaplanır DGS sonuçlarında değiştirme yapamazsınız.

ÖBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Önlisans puanı, diplomanızda yer alan başarı puanıdır. ÖBP puanınızı, diplomanızda yer alan başarı puanını ilk önce 25 ile çarpıp 100'lük sisteme dönüştürmeniz, sonrasında ise 0,8 ile çarpıp ÖBP puanınız bulmanız gerekir. Örnek olarak diploma notunuz 2.50 olsun:

2,50 X 25 = 62,5 (100'lük sistemdeki başarı puanınız)

62,5 X 0,8 = 50 (Bu da sizin ÖBP puanınız olacaktır.)

Bilmeniz gereken konu ise, ÖBP puanları %100 aynı sonucu vermez, bölümden bölüme değişiklik gösterir. Örnek olarak, DGS sınavında tercih ettiğiniz X bölümünden sınava giren öğrenci sayısı ile tercih etmediğiniz Y bölümünden sınava giren öğrenci sayısı farklı sayılarda ise ÖBP puanı, o yıl, X ve Y bölümlerinden sınava giren öğrenci sayısına göre değişecektir.

GEÇEN SENE DGS İLE YERLEŞTİYSENİZ ÖBP PUANINIZ KESİLİR

Geçen sene DGS sınavı ile kazandınız ve kayıt yaptırdıysanız, bu sene DGS sonuçlarınız hesaplanırken ÖBP puanınız hesaplanırken 0,45 ile çarpılır. ÖBP puanınızın 0,45 ile çarpılması da ÖBP puanınızın, yaklaşık 8 - 12 puanı eksik eklenmesi olacaktır. Örnek olarak:

62,5 X 0,8 = 50 ( Geçen senenin ÖBP puanı)

62,5 X 0,45 = 28,12 ( Bu senenin ÖBP puanı)