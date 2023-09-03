Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır hakkında hazırladığımız detaylı rehber sayesinde kırtasiye yardımına başvurarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir defaya mahsus olmak üzere ödeme alabilirsiniz. Okul ve kırtasiye ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz bu ödemeyi nasıl alabilirsiniz detaylı bir şekilde inceleyelim!

KIRTASİYE YARDIMI 2023 BAŞVURU NASIL YAPILIR? KAÇ TL ÖDEME YAPILACAK?

Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır hakkında adım adım sizlere detaylar verelim. Öncelikle kırtasiye yardımı alabilmek için öğrenci olmanız gerekmekte. Üniversite, Lise, Ortaokul ve İlkokul öğrencileri için geçerli olan Kırtasiye yardımına E-Devlet üzerinden başvurmalısınız. E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitim Öğretim Yardım Talebi sayfası üzerinden yeni başvuru ibaresine tıklamanız gerekmekte. Yeni başvuruya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada kendim için veya çocuğum için ibaresi bulunmakta.

Eğer 18 yaş altı bir çocuğunuz için talep ediyorsanız velisi olarak çocuğum için bölümünü seçmelisiniz. 18 yaş üstü bir öğrenci kendi için talep ediyorsa kendim için bölümünü seçmeli.

KIRTASİYE YARDIMI 2023 BAŞVURUSU KİMLERE ÇIKAR?

Kırtasiye yardımı 2023 başvuru nasıl yapılır sorusuna cevap verdikten sonra bu başvuruyu kimlerin yapabileceğinden de bahsetmeliyiz. Yalnızca 1 defaya mahsus olmak üzere yapılan bu ödemeden yalnızca şehit, gazi ve vazife malülleri veya çocukları yararlanabilir. Yapılan ödeme ise bu yıl 1400-1500TL arası olacak. YÖK ve MEB sistemi üzerinden öğrencinin kaydı tespit edilerek yapılacak olan bu ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak önceki yıllarda öğrenci başvuru durumu kontrol edildikten sonra 2 ay içerisinde ödemenin yapıldığı biliniyor.

KIRTASİYE YARDIMI DIŞINDA ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEĞİ YARDIMLAR NELER?

Öğrenciler artan fiyatlar ve ekonomik problemler sebebiyle son yıllarda büyük sıkıntılar çekmekteler. Bu sebeple birçok vakıf veya dernek öğrencilere burs vermektedir. Bursiyerlerini seçerken bu kuruluşlar genellikle öğrencinin öğrenim durumu, derslerdeki başarısı ve devamlılığını baz alarak seçim yapmaktadırlar. Burs ödemeleri 500TL'den 5000TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu sebeple öğrenciler bu ekonomik kriz döneminde burs bulabilmek için uğraşıyorlar.