MEB Okullarda Sınav Tarihlerinin Değiştiğini Açıkladı! İşte Yeni Sınav Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, birinci dönem sınav tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi adına 2023 2024 eğitim yılı birinci dönem sınav tarihlerinde kısmi ertelemeler yapıldığı belirtildi.

Alınan karara göre Birinci sınavlar 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. İkinci sınavların ise 25 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacağı kayda geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2. dönem birinci sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2. dönem ikinci sınavların ise mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında yapılacağının planlandığı hatırlatıldı.