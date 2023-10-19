TCDD Yeni Değişiklikleri Duyurdu

Devlet Demiryolları yolcu taşıma kurallarında güncellemeye gitti. Alınan kararda iade işlem ve bilet değişiklik süreleri uzatılırken, uygulanan kesintilerde düzenlemeler yapıldı.

TCDD Yeni Değişiklikleri Duyurdu

Devlet Demiryolları yolcu taşımacılığında iade işlem ve bilet değişiklik sürelerini kapsayan güncel değişiklikleri duyurdu.

Düzenlemeler kapsamında gişe işlemlerinde, iade işlem süresi son 5 dakikadan 60 dakikaya, bilet değişiklik ve açığa alma süreleri ise 15 dakikadan 75 dakikaya çıkarıldı.

İade işlemlerinde kesinti oranları ise yükseltildi. Buna göre sefer gününden önce uygulanan iade kesintisi oranı yüzde 15'e, sefer gününde uygulanan kesinti oranı ise yüzde 35'e çıkarıldı.

Öte yandan açığa alınan bilet süresi 180 günden 90 güne düşürüldü. Kural öncesi açığa alınan biletlerin geçerlilik süresinin 180 gün olarak devam edeceği belirtildi.

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