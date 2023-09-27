Milli Eğitim Bakanlığı Merak Edilen Soruları Yanıtladı! Sınavlar Nasıl Olacak?

Milyonlarca öğrencinin sınavlarla ilgili merakla beklediği sorulara yanıt geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda uygulanacak olan ortak sınav kararına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yazılı Ve Uygulamalı Olmak Üzere İki Aşamada Yapılacak

Buna göre, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.



Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.



Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde olacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.



Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli soruların kullanılmasına karar verdi. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek.



Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.



Ortak sınavın yapılacağı günlerde okullar tatil edilmeyecek.