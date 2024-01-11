400 Gram Ekmek O İlçede 1 Liradan Satılıyor! Bakın Hangi Şehirde

Bursa'nın Kestel ilçesinde 400 gram ekmek 2024'te 1 liradan satılıyor. Türkiye'nin en ucuz ekmeği olarak biliniyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 yıllık faaliyetlerini anlattı. Bursa'nın Kestel ilçesi Belediye Başkanı Önder Tanır, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle Merinos Göl Park’ta basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. İşte ayrıntılar...

400 Gram Ekmek 1 Lira

2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ve kendilerinin 1 liraya düşürdüğünü belirten Başkan Tanır şu sözleri söyledi:

"Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL’den hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bin 50 dönüm arazi üzerine kendi ekmiş olduğumuz yerli ve milli tohumlar ile unumuzu ve ekmeğimizi üretiyor, bu ekmekle 2 bin ailemizin ayda 2 milyon lira, yıllık ise 24 milyon lira, bütçelerine katkı sağlıyoruz"

Yeni Mahalle bölgesine 2021 yılında ilk etabını hizmete açtıkları Naim Süleymanoğlu Parkı’nın ikinci etabını da 2023'te Kestelliler ile buluşturduklarını dile getiren Tanır şu ifadeleri kullandı: