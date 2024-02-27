Adalet Bakanı'ndan açıklama! Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı? İşte yanıtı...
Fahiş kira artışları sonrasında getirilen kira zamlarında tavan artış olarak belirlenen yüzde 25'lik sınır uygulaması ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zammı uygulaması ile ilgili açıklama geldi. Peki Yüzde 25 kira sınırı kalkacak mı? İşte yanıtı...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır" dedi.
Tunç, Haber Global'de soruları yanıtladı. Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili olarak, "2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in taktirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir" ifadelerini kullandı.