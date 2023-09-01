Akaryakıta indirim geldi! İndirim vatandaşların mağduriyetlerine yine çare olmadı

Arka arkaya gelen zamlardan sonra akaryakıt fiyatlarında indirim yaşandı. Dün gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bugün de 99 kuruş indirim geldi.

Akaryakıta indirim geldi! İndirim vatandaşların mağduriyetlerine yine çare olmadı
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Benzine önceki gün gelen 97 kuruşluk indirimin ardından bugün de 99 kuruş indirim geldi.

Gelen akaryakıt indirimleri sonrasında İstanbul'da Motorin 37 lira 89 kuruş, Benzin ise 35 lira 83 kuruşa geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI SENE BAŞINDAN BUGÜNE %69 ARTTI

Öte yandan gelen indirim vatandaşların mağduriyetine çare olmadı.

2023 yılının Şubat ayında 21 lira 14 kuruş olan benzin fiyatı bugün ise 35 lira 83 kuruşa ilerledi. Yani sene başından bu yana toplamda %69,48 artış yaşanmış oldu.

Hükümetin izlediği faiz bazlı politikalar vatandaşları kara kara düşündürüyor.

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