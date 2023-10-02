Akaryakıta Komisyon Zammı!

Kârlarına kâr katan bankalar akaryakıt komisyon oranını artırdı. Bankalar akaryakıt komisyon oranını yüzde 3'e çıkardı. Bin liralık akaryakıtta banka komisyonu 30 lira oldu.

Komisyon Oranı Artışına Tepki Geldi!

Artışa Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan tepki geldi. Sendikanın Genel Başkanı Fesih Aktaş, "Banka komisyonları vatandaşın bütçesini de etkiliyor" dedi.

Aktaş, "Sayıları bugün 12 bin 700'ü bulan istasyonlar yakında önce haftanın bazı günlerinde daha sonra ise tamamen kapanmaya başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Son günlerde bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle bazı esnaf vatandaştan nakit ödeme ya da IBAN'a para gönderme talep ederken, benzer bir sorun uzun süredir akaryakıt sektöründe de yaşanıyor.